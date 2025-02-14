В ЗакСе подготовили правки в Бюджетный кодекс из-за субсидий муниципалам

В Заксобрании подготовили проект федеральной инициативы о внесении поправок в Бюджетный кодекс, документ появился 14 февраля в базе законопроектов на сайте городского парламента. Всего документом предлагается три поправки, связанные с субсидиями муниципалитетам.
Первая поправка урезает бюджетные полномочия городов федерального значения в части определения порядка расходования средств муниципалитетами. Авторы предлагают оставить за властями Москвы, Петербурга и Севастополя только право определения перечня этих расходных обязательств. Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция статьи 8 БК входит в противоречие как с рядом иных статей кодекса, так и с положением Конституции о самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий.
Также законопроект расширяет возможность заключения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам. Сейчас это должно происходить в срок до 15 февраля очередного финансового года или же не позднее 30 дней после принятия поправок в закон о бюджете региона. Петербургские депутаты предлагают добавить сюда же случаи распределения субсидий на основании соглашений, заключенных в 30-дневный срок после подписания актов регионального правительства.
Наконец, статью о субсидиях МО из местных бюджетов предлагают дополнить пунктом о том, что нормативные акты муниципалитета-донора "принимаются в соответствии с общим порядком и условиями предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов", установленными законодательством.
Подписи под проектом поставили Наталия Астахова, Михаил Барышников, Ирина Иванова, Марина Макарова и Денис Четырбок.
Также 14 февраля на сайте ЗакСа появился проект об установлении штрафов за попустительство разрастанию борщевика Сосновского. Максимальная сумма взысканий может составить 300 тысяч рублей, следует из текста инициативы.