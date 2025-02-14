В ЗакСе подготовили правки в Бюджетный кодекс из-за субсидий муниципалам

В Заксобрании подготовили проект федеральной инициативы о внесении поправок в Бюджетный кодекс, документ появился 14 февраля в базе законопроектов на сайте городского парламента. Всего документом предлагается три поправки, связанные с субсидиями муниципалитетам.

Первая поправка урезает бюджетные полномочия городов федерального значения в части определения порядка расходования средств муниципалитетами. Авторы предлагают оставить за властями Москвы, Петербурга и Севастополя только право определения перечня этих расходных обязательств. Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция статьи 8 БК входит в противоречие как с рядом иных статей кодекса, так и с положением Конституции о самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий.

Также законопроект расширяет возможность заключения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам. Сейчас это должно происходить в срок до 15 февраля очередного финансового года или же не позднее 30 дней после принятия поправок в закон о бюджете региона. Петербургские депутаты предлагают добавить сюда же случаи распределения субсидий на основании соглашений, заключенных в 30-дневный срок после подписания актов регионального правительства.

Наконец, статью о субсидиях МО из местных бюджетов предлагают дополнить пунктом о том, что нормативные акты муниципалитета-донора "принимаются в соответствии с общим порядком и условиями предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов", установленными законодательством.

Подписи под проектом поставили Наталия Астахова, Михаил Барышников, Ирина Иванова, Марина Макарова и Денис Четырбок.

Также 14 февраля на сайте ЗакСа появился проект об установлении штрафов за попустительство разрастанию борщевика Сосновского. Максимальная сумма взысканий может составить 300 тысяч рублей, следует из текста инициативы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру