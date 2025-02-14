Депутата Госдумы Напсо могут лишить мандата за плохую посещаемость

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), сообщает 14 февраля "РИА Новости".

В пресс-службе нижней палаты парламента рассказали, что Напсо хотят лишить депутатских полномочий из-за неявки на думские заседания. Согласно публикации, комиссии по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики высказались в поддержку этой инициативы.

"Соответствующее поручение было дано главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому советом Государственной думы и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ", - пояснили в пресс-службе.

В законе "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" указывается, что депутата Госдумы можно лишить мандата раньше срока по инициативе совета, фракции, комитета или комиссии, в которых он состоит, в случае, если он пренебрегал исполнением своих обязанностей более чем 30 календарных дней. В обязанности депутата входят посещение пленарных заседаний, участие в работе комитетов и комиссий, а также встречи с избирателями.

Напомним, что информация о возможном лишении мандата Напсо за прогулы появлялась в ноябре 2023 года.

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