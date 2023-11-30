Депутаты Госдумы Пайкин и Напсо могут лишиться мандатов

Двое депутатов от ЛДПР могут лишиться занимаемых мест в Госдуме за прогулы, сообщили 30 ноября "Ведомости" со ссылкой на два своих источника. По информации издания, речь идет о Борисе Пайкине и Юрии Напсо.

Согласно информации на сайте Госдумы, в последний раз Пайкин голосовал на пленарном заседании 4 апреля. Что касается Напсо, то в осеннюю сессию парламентская база фиксирует его активность лишь со 2 ноября. До этого он голосовал лишь в апреле.

По словам собеседника издания, формально оба парламентария длительное время находились на больничном. Решение об их дальнейшей судьбе пока отсутствует, однако не исключена возможность лишения их имеющихся мандатов.

Ранее стало известно о намерении депутата от КПРФ Владимира Блоцкого добровольно сложить с себя полномочия.

В начале ноября Госдума лишила мандатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова (СРЗП). Основанием для этого были названы систематические прогулы со стороны обоих.

Фото: ЗАКС.Ру