Беглов обратился к петербуржцам в День памяти воинов-интернационалистов

В России 15 февраля вспоминают 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа города Александр Бельский отметили вклад советских солдат, офицеров, медиков и инженеров, подчеркнув их мужество и героизм.

Беглов напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы. Он отдал дань памяти всем, кто не вернулся с войны.

"Спасибо ветеранам за мужество, стойкость, преданность Родине, за готовность служить России сегодня, за пример патриотизма для молодого поколения", - добавил Беглов.

Бельский подчеркнул, что в афганской войне участвовал почти миллион советских граждан, более 80 из них стали Героями Советского Союза, а свыше 200 тысяч награждены орденами и медалями. Он отметил, что традиции воинов-афганцев продолжают участники специальной военной операции.

Оба спикера выразили признательность ветеранам и пожелали им здоровья и благополучия.

Напомним, 9 февраля в России отмечали День гражданской авиации, с которым Бельский поздравил работников. Он отметил ключевую роль гражданской авиации в экономике России, развитии межрегиональных связей и обеспечении пассажирских и грузовых перевозок.

фото: ЗАКС.Ру