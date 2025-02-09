Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба ЗакСа 9 февраля .

Он отметил ключевую роль гражданской авиации в экономике России, развитии межрегиональных связей и обеспечении пассажирских и грузовых перевозок. Бельский подчеркнул вклад пилотов, штурманов, инженеров, бортпроводников, диспетчеров и сотрудников наземных служб, благодаря которым расстояния перестали быть препятствием.

"Вы помогаете людям преодолевать сотни и тысячи километров, тратя на это считаные часы", - цитирует Бельского пресс-служба ЗакСа.

Особое внимание спикер уделил историческому значению Петербурга в развитии авиации. В 1932 году аэропорт Пулково первым в стране принял борт из Москвы, а сегодня обслуживает более 20 миллионов пассажиров в год. Бельский отметил также роль города в авиастроении и работу ведущих конструкторских бюро.

Спикер пожелал работникам гражданской авиации здоровья, благополучия и мирного неба.

Напомним, вчера в Петербурге впервые отмечали День СПбГУ, с которым горожан поздравил губернатор Александр Беглов. Учреждение праздника было приурочено к 300-летию университета.

фото: ЗАКС.Ру