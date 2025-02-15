Из-за прорыва трубы у "Приморской" двое получили ожоги кипятком

На Васильевском острове возле станции метро "Приморская" двое пешеходов получили ожоги из-за разлива кипятка, сообщила 15 февраля "Фонтанка".

Прорыв трубы диаметром 700 мм на пересечении улиц Наличной и Одоевского произошел днем 14 февраля. Горячая вода затопила улицу, а клубы пара затруднили видимость. Не все прохожие успели сориентироваться: 50-летний мужчина и 21-летний молодой человек наступили в кипяток и получили ожоги стоп.

Пострадавших доставили в больницу, где после осмотра и оказанной помощи отпустили в удовлетворительном состоянии. На месте аварии были введены ограничения движения.

Напомним, сегодня при пожаре в Горелово произошел пожар в двухкомнатной квартире. Его удалось потушить за полчаса, но погиб мужчина.

фото: ЗАКС.Ру