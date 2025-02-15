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Новости 14:34

Разумишкин оценил работу механизированной уборки в Кировском районе

фото ЗакС политика Разумишкин оценил работу механизированной уборки в Кировском районе

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин посетил Кировский район с рабочим визитом. Об этом он написал 15 февраля в своем Telegram-канале.

Вместе с заместителем главы района Дмитрием Борисовым и заместителем директора Жилищного агентства Алисой Кацалан он оценил работу малой механизации в уборке территории.

В районе трудятся 193 дворника и 60 механизаторов, а для очистки внутриквартальных проходов и подходов к социальным объектам задействовано 84 единицы техники — роторы и щетки. Разумишкин отметил, что использование малой механизации значительно ускоряет процесс уборки и повышает его эффективность.

Об уборке снега вице-губернатор рассказал 12 февраля в рамках правительственного часа в Законодательном собрании Петербурга. В своем докладе он упомянул об обеспечении дворников необходимым для комфортной работы, в том числе и о предоставлении сотрудникам коммунальных служб жилья.

фото из Telegram-канала Евгения Разумишкина


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