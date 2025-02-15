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Новости 15:34

Телефонные мошенники требуют деньги от имени аппарата омбудсмена

фото ЗакС политика Телефонные мошенники требуют деньги от имени аппарата омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила граждан о случаях телефонного мошенничества. Об этом она написала в своем telegram-канале 15 февраля.

По ее словам, злоумышленники представляются сотрудниками аппарата омбудсмена и требуют деньги за помощь в различных вопросах. Москалькова подчеркнула, что деятельность уполномоченного и его рабочего аппарата осуществляется исключительно на безвозмездной основе.

Напомним, что в Госдуме единогласно был принят законопроект о защите граждан от мошенников, которые вынуждают брать кредиты. Согласно документу, вводится "период охлаждения" после операции с заемными средствами от 50 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру


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