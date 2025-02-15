Беглов и Бельский приняли участие в церемонии в честь воинов-интернационалистов

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания города 15 февраля.

Торжественно-траурную церемонию приурочили к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Она прошла в парке Интернационалистов.

Кроме губернатора, в мероприятии также приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты ЗакСа Анастасия Мельникова, Павел Иткин, Борис Зверев, Антон Соловьев, ветераны и представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и боевых действий.

"Вечная слава воинам-афганцам и всем россиянам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества. Беспримерные мужество, героизм и самоотверженность", - написал председатель в соцсетях.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Беглов и Бельский обратились в День памяти воинов-интернационалистов к петербуржцам, чтобы выразить признательность ветеранам и пожелать им здоровья и благополучия.

фото пресс-службы ЗакСа