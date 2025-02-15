На реставрацию ограды сквера у Казанского собора выделили 3,1 млн рублей

Ограду сквера у Казанского собора планируют отреставрировать к августу 2026 года. Согласно материалам закупки, ремонт коснется объекта культурного наследия федерального значения на Казанской улице, 3.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта 2025 года, а начальная стоимость контракта составляет 3,1 млн рублей. Согласно проекту, подрядчик обязан завершить все работы до 31 июля 2026 года.

"Заказчик проводит промежуточную приемку переданной подрядчиком Документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения, в случае отсутствия недостатков, уведомляет подрядчика о ее приемке соответствующим письмом", - сообщается в проекте контракта.

Ранее КГИОП выдал предписание о необходимости демонтажа креплений для электрических сетей с фасада собора. Депутат ЗакСа Алексей Цивилев рассказывал, что контактные сети уберут с него в течение двух лет.

фото пресс-службы Смольного