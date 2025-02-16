СМИ: В ДТП во Всеволожском районе Ленобласти погиб священник

Водитель автомобиля "Крайслер" погиб при столкновении с автобусом № 433 во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба петербургской полиции. По данным "Фонтанка.ру", за рулем иномарки мог находиться глава одного из приходов на севере Петербурга.

Авария произошла вечером 15 февраля на 13-м км автодороги "Осиновая — Магистральная". По данным полиции, водитель "Крайслера" не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 433, выехав на встречную полосу. Мужчина за рулем автомобиля погиб на месте. Среди пассажиров автобуса пострадал 17-летний молодой человек, его доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести.

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, ГАИ Всеволожского района проводит проверку по факту ДТП.

По данным СМИ, погибший священник служил в храме Святителя Василия Великого в Осиновой Роще. На странице храма "ВКонтакте" сообщается, что накануне иерей Анатолий Першин погиб в аварии, дата прощания будет объявлена позже. В юности Першин увлекался рок-музыкой и основал свою творческую студию.

Напомним, что 14 февраля в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса. 15 февраля был задержан водитель грузовика, следствие возбудило дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

фото ЗАКС.Ру