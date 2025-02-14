Один человек погиб при столкновении автобуса с лесовозом в Ленобласти

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза произошло в Волховском районе Ленобласти утром 14 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

В результате аварии на автодороге Паша-Кондега вблизи деревни Паша погиб водитель автобуса, двое пассажиров пострадали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Судя по фотографиям, опубликованным прокуратурой Ленобласти, удар у автобуса пришелся на водительскую кабину. Лесовоз не перевозил никаких грузов в момент аварии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками полиции, МЧС и других ведомств. Следственный отдел по городу Волхову уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Волховской городской прокуратурой организована проверка, ее результаты стоят на контроле ведомства.

Обновление: В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.3 ст. 264 УК РФ).

Напомним, что утром 12 февраля в Волховском районе на трассе Р-21 "Кола" произошло столкновение микроавтобуса и фуры, из-за которого погибли два человека и еще 14 пострадали. Водитель грузовика был арестован вечером 13 февраля, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования происшествия.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Ленинградской области