Прокуратура проводит проверку из-за пожара в кафе в Усть-Луге

Причины пожара в заведении общественного питания с восточной кухней в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти, который произошел днем 16 февраля, будет устанавливать прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, минимум пять человек были госпитализированы, пишет 47news со ссылкой на экстренные службы. По данным источника 78.ru, количество пострадавших могло увеличиться до шести. В тушении двухэтажного здания площадью 200 квадратных метров были задействованы 19 сотрудников МЧС Ленобласти и семь единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства. Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, пожар охватил оба этажа заведения.

Кингисеппская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара, сообщает пресс-служба надзорного органа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Как сообщают местные паблики, перед началом пожара якобы были слышны звуки, похожие на хлопки газовых баллонов.

Напомним, что днем ранее 15 февраля мужчина погиб в результате пожара в квартире в Горелово.

фото пресс-службы прокуратуры Ленобласти