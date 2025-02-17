Петербург снова занял второе место в рейтинге регионов по качеству жизни

В рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год Петербург занимает второе место, следует из исследования РИА "Новости", опубликованного 17 февраля. Москва традиционно возглавила список. Также в пятерку лидеров вошли Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Ленинградская область оказалась на шестом месте. Перечисленные регионы сохранили свои позиции относительно 2023 года.

Из регионов Северо-Западного федерального округа, помимо Петербурга и Ленобласти, в десятку лучших регионов попала лишь Калининградская область, которая расположилась на 8 месте, утратив одну строчку по сравнению с рейтингом за 2023 год. Худший результат среди представителей СЗФО оказался у Архангельской области. Субъект получил 41,3 рейтинговых балла, что соответствует 80 месту в списке. Также среди аутсайдеров Ненецкий автономный округ и Республика Карелия, которые заняли 77 и 75 места соответственно. Отметим, качество жизни в новых регионах не учитывалось.

При составлении рейтинга авторы рассматривали более полусотни показателей, которые определяют основные аспекты качества жизни в каждом из регионов. В частности, при анализе учитывался уровень доходов, жилищные условия, рынок труда и другие сферы.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что по состоянию на 1 января 2025 года на счете петербуржца в среднем хранится порядка 821 тысяча рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру