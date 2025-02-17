В ГД предложили заменить "хостелы" на "ночлежки" в официальных названиях

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") предложил ассоциациям хостелов использовать в официальных названиях термин "ночлежка" вместо заимствованного "хостел", об этом 17 февраля пишут "РИА Новости".

По словам Гусева, такая инициатива поможет защитить русский язык от англицизмов. В своих письмах он призвал участников рынка обсудить возможность внедрения данной нормы в названия объектов размещения.

Адресатами обращения стали генеральный директор ООО "Ассоциация размещения" Алексей Бутримов, президент Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаил Овсянников и президент Ассоциации развития индустрии хостелов Яна Бабина.

"Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами", – заявил парламентарий.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка. Он предполагает, что вывески и надписи должны быть размещены обязательно на русском языке.

Фото: ЗАКС.Ру