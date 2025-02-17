ЛДПР предложила ограничить наценку на такси с детскими креслами

Депутаты Государственной думы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в парламент законопроект, направленный на улучшение условий перевозки пассажиров с детьми, документ 17 февраля появился на сайте думской электронной базы.

Инициатива предлагает ограничить наценку на такси с детскими креслами до 5% и обязать перевозчиков оборудовать не менее 50% автопарка детскими удерживающими устройствами.

В пояснительной записке указано, что сейчас стоимость поездки на такси может увеличиваться до 50%, если клиент указывает необходимость детского кресла. По мнению авторов законопроекта, это снижает доступность услуги.

Напомним, что на прошлой неделе на сайте Законодательного собрания Петербурга появился законопроект о запрете отдельных тарифов за детские кресла в такси. Также он предполагает обязательное наличие детского кресла в машинах такси.

Фото: ЗАКС.Ру