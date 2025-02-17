Правительство РФ разрешило использовать биометрию для посадки на поезд

Правительство России утвердило постановление, разрешающее использование биометрических данных для посадки на поезд при наличии технической возможности у железнодорожного перевозчика, об этом 17 февраля пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Как уточняется, биометрическая идентификация станет альтернативой предъявлению паспорта или бумажного билета, но не заменит их полностью. Пассажиры смогут самостоятельно выбрать способ подтверждения личности при посадке.

Тестирование нового сервиса запланировано на 2025 год. Ожидается, что граждане смогут воспользоваться услугой после завершения всех этапов технологических испытаний. Нововведение будет доступно пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).

Напомним, что в декабре 2024 года в Петербурге начали тестировать оплату проезда в метро через распознавание лиц. Тогда система появилась на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания".

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