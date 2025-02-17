Безымянные ЗНОП в Петербурге могут получить названия

На сайте Смольного 17 февраля появился проект постановления о присвоении названий безымянным зеленым насаждениям общего пользования. Документ представлен для антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 2 марта.

Согласно проекту, на улице Химиков появится сквер Александровские Ворота, на Курской улице — сквер Алые Паруса. Зеленая зона близ Лиговского проспекта, 233, станет сквером Архитектора Аплаксина, на Карташихиной улице появится сквер Виктора Чистякова, на набережной Пряжки — сквер Лоцмана Трофимова. Сквер на проспекте Тореза назовут именем Петра Плетнёва, на Вёсельной улице — именем Людмилы Беловой.

В Сестрорецке появятся сквер Анатолия Осовского и сквер Петра Авенариуса, в поселке Комарово — сквер Полярников. Помимо этого, на карте Петербурга окажутся Ивовый сквер, Пороховской сад, парк Рыбачья Слобода, Свято-Георгиевский и Слободской сады, а также Тепловодская аллея.

Проект постановления подготовлен с учетом решения Топонимической комиссии Петербурга, принятого в декабре 2024 года. Контроль за выполнением документа предполагается возложить на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

В минувшем январе глава МО "Автово" Илья Шмаков предложил Топонимической комиссии присвоить ГУП "Петербургский метрополитен" имя Ивана Зубкова.

Андрей Казарлыга, фото: сайт КГИОП