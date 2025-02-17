Сенаторы СФ предложили создать единый реестр объектов культурного наследия

В России планируют создать единый цифровой ресурс, в который войдут данные обо всех объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении. В реестре будут указаны их местоположение, инвестиционный потенциал, охранные обязательства, а также аналитика о состоянии и ходе работ, сообщила пресс-служба Госдумы 17 февраля. Среди авторов законопроекта - члены Совета Федерации по науке и образованию вместе с Валентиной Матвиенко.

"Сейчас такие информационные порталы есть не во всех регионах, кроме того, в них собран различный объем сведений, что не позволяет потенциальным инвесторам получить полную картину", - написала пресс-служба ГД.

В пояснительной записке уточняется, что субъектами РФ созданы информационные ресурсы об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Однако эти порталы доступны не во всех регионах, и содержат разный объем информации, что мешает потенциальным инвесторам оценить все имеющиеся варианты, сравнить объекты и окупаемость их восстановления.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что ограду сквера у Казанского собора планируют отреставрировать к августу 2026 года, на работы выделили около 3,1 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта 2025 года.

фото: ЗАКС.Ру