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Новости 13:07

Три человека пострадали в пожаре в Невском районе Петербурга

фото ЗакС политика Три человека пострадали в пожаре в Невском районе Петербурга

В ночь на 17 февраля в Невском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадали трое человек. Сообщение о возгорании в доме №6, корпус 4 по Искровскому проспекту поступило в 00:47, сообщила пресс-служба МЧС.

В 8-комнатной квартире огонь повредил обстановку на площади 20 квадратных метров. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 01:21.

В результате происшествия пострадали две женщины и ребенок. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Для тушения пожара привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Напомним, что в складском здании Апраксина двора потушили пожар утром в понедельник, 17 февраля. В результате произошедшего, по информации МЧС, пострадавших нет.

фото: ЗАКС.Ру


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