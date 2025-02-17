Лавров и Ушаков направились в Эр-Рияд для встречи с представителями США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков (он же бывший посол России в США) проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде, об этом 17 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщил чиновник, в ходе встречи стороны обсудят не только двусторонние отношения, но и возможные переговоры по урегулированию конфликта в Украине, а также подготовку к встрече президентов России и США.

По данным американских СМИ, во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций двух стран. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Организация переговоров Путина и Трампа стала одной из тем их телефонного разговора 12 февраля. По словам Пескова, разговор лидеров двух государств шел полтора часа.

Фото: сайт Кремля