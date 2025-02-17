Законопроект о борьбе с незаконной рекламой обсудят в ЗакСе

В среду, 19 февраля, Законодательное собрание Петербурга начнет рассмотрение законопроекта, направленного на усиление контроля за незаконной рекламой. Авторы инициативы – депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок – предлагают наделить комитет по печати правом рассматривать административные дела о нелегальных рекламных конструкциях.

Ранее штрафовать за такие нарушения могли только суды и полиция, но изменения в КоАП РФ позволили регионам передавать эти полномочия профильным ведомствам, сообщает пресс-служба ЗакСа.

По словам Беликова, новые полномочия упростят привлечение нарушителей к ответственности, снизят нагрузку на правоохранительные органы и ускорят разбор подобных дел, которых в Петербурге фиксируется более 2 тысяч в год.

Сейчас штраф за незаконную установку рекламы составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан, от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Напомним, 13 февраля в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов. В настоящее время подобная реклама никак не регулируется.

фото: ЗАКС.Ру