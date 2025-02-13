В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил запретить рекламировать самогонные аппараты. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы 13 февраля, сообщает РБК.

Запрет коснется рекламы аппаратов для производства самогона крепостью больше 16%. Законопроект оформлен как поправка к закону "О рекламе" 2006 года, где прописаны ограничения рекламы алкогольной продукции. Реклама самогонных аппаратов в настоящее время никак не регулируется.

Как отмечает Куринный в пояснительной записке, на данный момент часть крепкого алкоголя производится в домашних условиях, а уровень потребления самогона достигает около 14 млн декалитров в год. В свою очередь, реклама и легкий доступ к приобретения самогонных аппаратов ведет к росту производства, потребления и нелегального оборота спиртного.

О подготовке другого законопроекта на тему "алкогольной" рекламы 3 февраля объявил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Эсеры предлагают полностью запретить рекламу пива, в том числе безалкогольного, на телевидении.

Напомним, что с инициативой о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года 5 февраля выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Тогда его поддержали глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов и сенатор Андрей Клишас.

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