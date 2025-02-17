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Муниципал 13:50

МО "Петровский" ищет подрядчика для издания официальной газеты

фото ЗакС политика МО "Петровский" ищет подрядчика для издания официальной газеты

О закупке услуг по разработке, изданию и распространению официальной газеты объявили в МО "Петровский", об этом информация появилась на сайте госзакупок.

Контракт предполагает выпуск 12 номеров газеты "Петровский округ" тиражом по 8000 экземпляров каждый в течение 2025 года. Начальная цена контракта – почти 1,6 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик будет отвечать за полный цикл работы по созданию газеты, включая предпечатную подготовку, сбор и обработку информации, верстку, корректуру, печать и распространение. Газета должна освещать деятельность органов местного самоуправления, публиковать муниципальные правовые акты, а также рассказывать о социальных, спортивных и культурных мероприятиях округа. 

Качество выпускаемых номеров должно соответствовать действующим стандартам. Распространение газеты будет производиться по почтовым ящикам жителей округа и в специально отведенных местах.

Напомним, что в конце декабря 2024 года стало известно, что петербургское Законодательное собрание хочет потратить около 2,2 млн рублей на 500 сувенирных наборов. Какие-то наборы должны в себя включать зонтик с шарфом, а какие-то все тот же зонтик и палантин.

Фото: unsplash.com


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