В Шушарах начался капремонт моста через безымянный ручей

В поселке Шушары приступили к капитальному ремонту аварийного моста возле совхоза "Детскосельский". Старую переправу уже демонтировали, сейчас ведутся подготовительные работы для устройства нового основания, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 17 февраля.

После реконструкции мост получит П-образную конструкцию с монолитным железобетонным фундаментом на сваях. Он станет шире — 12 метров с учетом тротуара и двух полос движения по 3 метра каждая. Длина пролетного строения составит 7,5 метра.

Обновленная переправа будет рассчитана не только на легковые автомобили, но и на грузовой транспорт.

По поручению губернатора Александра Беглова ремонт должен завершиться в кратчайшие сроки.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что ограду сквера у Казанского собора планируют отреставрировать к августу 2026 года, на работы выделили около 3,1 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта 2025 года.

фото комитета по развитию транспортной инфраструктуры