В Ивангороде пресекли вывоз в Эстонию антикварной кружки XVIII века

На границе с Эстонией в пункте пропуска Ивангород таможенники пресекли попытку незаконного вывоза антикварного предмета, а именно серебряной кружки XVIII века, об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Россиянин пытался провезти в Нарву антиквариат весом более килограмма через "зеленый" коридор, не имея необходимых документов. По словам самого мужчины, он перевозил предмет по просьбе знакомого за денежное вознаграждение. Однако таможенники заподозрили, что изделие может представлять культурную ценность, и направили его на экспертизу.

Специалисты установили, что это старинная пивная кружка немецкого производства, украшенная рельефным сюжетом на библейскую тему. Крышка сосуда иллюстрирует "Притчу о блудном сыне" из Евангелия от Луки и оформлена растительным орнаментом. Эксперты оценили предмет в 374 тысячи рублей и признали его культурной ценностью.

В таможне пояснили, что вывоз подобных предметов за границу возможен только при наличии разрешения Минкультуры РФ и пассажирской таможенной декларации. По итогу было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей(ч.1 ст.226.1 УК РФ).

Напомним, что сотрудники Центральной почтовой таможни в 2024 году зафиксировали 19 нарушений при отправке международных почтовых отправлений через аэропорт Пулково.

ФотО: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления