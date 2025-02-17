Петербургский муниципальный форум проведут на военно-патриотическом полигоне

В рамках Петербургского муниципального форума в 2025 году состоится выездное мероприятие на военно-патриотическом полигоне, следует из материалов к конкурсу, размещенному 17 февраля на сайте госзакупок. Заказчиком выступает подведомственное комитету территориального развития ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества", начальная сумма закупки составляет 1,57 млн рублей.

Согласно техническому заданию, официальная часть мероприятия состоится на площадке заказчика. Помимо этого, для участников форума организуют выезд на полигон с экспозицией, в составе которой должно быть не менее восьми артиллерийских орудий и не менее 18 видов военно-исторической техники. Техника должна быть оригинальной или же представлять собой полноразмерные реплики с соблюдением всех характеристик.

Всего в выезде будут участвовать 150 человек. Исполнитель контракта должен будет обеспечить их необходимой экипировкой, ознакомить с 35 видами стрелкового оружия и провести мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. В ходе мероприятия также предусмотрены торжественное построение участников, марш-бросок на бронетранспортере, стрельба в пневматическом тире и краткий курс медицины и защиты от оружия массового поражения.

Сопровождать муниципалов предстоит опытному инструктору со знанием техники безопасности. Исполнитель должен будет обеспечить работу полевой кухни для участников. В техническом задании приводится примерный маршрут поездки. Из Петербурга муниципалов отвезут в Гатчинский район Ленобласти к мемориалу мирным жителям, погибшим в Великую Отечественную войну, где проведут экскурсию и устроят возложение цветов. Оттуда участников отвезут на полигон, а уже затем обратно в Петербург.

Также организатор должен будет обеспечить участников сувенирной продукцией. Каждому из них будет полагаться шариковая ручка, флеш-накопитель, блокнот и полиэтиленовый пакет.

На прошлой неделе делегация петербургских муниципалов отправилась в Москву для участия в форуме "Малая Родина — Сила России". Всего от Северной столицы мероприятие посетили пятеро глав муниципалитетов.

Андрей Казарлыга, фото: Минобороны