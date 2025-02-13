Делегация петербургских муниципалов отправилась в Москву на отраслевой форум

Сегодня, 13 февраля в Москве начался очередной этап всероссийского муниципального форума "Малая Родина — Сила России". Мероприятие в столице вызвало больше интереса у петербургских муниципалов, чем предыдущие встречи, которые проходили в регионах в рамках форума. В Москву прибыли сразу пять глав муниципальных образований: Андрей Жабрев из МО "Полюстрово", Михаил Сафронов из МО "Поселок Солнечное", Юрий Куликов из МО "Северный", а также Дмитрий Чечин из МО "Город Зеленогорск" и Сергей Кочанжи из МО "Невский округ".

"Кто в Москве не бывал, красоты не видал!" - написал в своих соцсетях глава МО "Северный" Куликов.

Темой форума в Москве стала "Контроль и надзор". Проведение "регионального" этапа в самом крупном городе России объяснили на сайте мероприятие тем, что именно в столице "сосредоточены основные федеральные органы власти страны, в том числе органы контроля и надзора".

Ранее на этой неделе на мероприятие в рамках форума в Чечню отправилась глава МО "Лисий Нос" Екатерина Хмелева. До этого красоты Красноярского края изучал глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман. Согласно расписанию форума, следующий этап форума пройдет в Ростовской области.

Константин Леньков / Фото: Юрий Куликов