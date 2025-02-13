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Муниципал 14:47

Делегация петербургских муниципалов отправилась в Москву на отраслевой форум

фото ЗакС политика Делегация петербургских муниципалов отправилась в Москву на отраслевой форум

Сегодня, 13 февраля в Москве начался очередной этап всероссийского муниципального форума "Малая Родина — Сила России". Мероприятие в столице вызвало больше интереса у петербургских муниципалов, чем предыдущие встречи, которые проходили в регионах в рамках форума. В Москву прибыли сразу пять глав муниципальных образований: Андрей Жабрев из МО "Полюстрово", Михаил Сафронов из МО "Поселок Солнечное", Юрий Куликов из МО "Северный", а также Дмитрий Чечин из МО "Город Зеленогорск" и Сергей Кочанжи из МО "Невский округ"

"Кто в Москве не бывал, красоты не видал!" - написал в своих соцсетях глава МО "Северный" Куликов. 

Темой форума в Москве стала "Контроль и надзор". Проведение "регионального" этапа в самом крупном городе России объяснили на сайте мероприятие тем, что именно в столице  "сосредоточены основные федеральные органы власти страны, в том числе органы контроля и надзора". 

Ранее на этой неделе на мероприятие в рамках форума в Чечню отправилась глава МО "Лисий Нос" Екатерина Хмелева. До этого красоты Красноярского края изучал глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман. Согласно расписанию форума, следующий этап форума пройдет в Ростовской области.

Константин Леньков / Фото: Юрий Куликов


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Зеленогорск
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Северный
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Жабрев Андрей Анатольевич
Кочанжи Сергей Павлович
Куликов Юрий Николаевич
Сафронов Михаил Александрович
Чечин Дмитрий Денисович
Упоминаемые персоны
Жабрев Андрей Анатольевич 
Кочанжи Сергей Павлович 
Куликов Юрий Николаевич 
Сафронов Михаил Александрович 
Чечин Дмитрий Денисович 




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