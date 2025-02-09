Глава Петергофа рассказал о впечатлениях с форума "Малая Родина — сила России"

Глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман посетил четвертый этап всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России," который проходит в Красноярске. Впечатлениями он поделился в своем telegram-канале.

В первый день с приветственным словом выступили губернатор Красноярского края Михаил Котюков, начальник департамента по работе с органами МСУ Управления Президента РФ Михаил Котлов и член Президиума Совета по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. На пленарном заседании обсудили вклад муниципалитетов в развитие транспортной системы России.

Второй день включал обзорную экскурсию по Красноярску. Шифман посетил памятник Царь-рыбе, дом-музей Виктора Астафьева и город Дивногорск. По его словам, экскурсия длилась более пяти часов.

"Прекрасный город Красноярск, прекрасные люди, прекрасная организация Форума. Спасибо ВАРМСУ, спасибо губернатору Красноярского края и его команде!" — отметил Шифман.

Муниципальный форум "Малая родина — сила России" стартовал 24 января в Мурманске, на нем петербургское муниципальное сообщество представили глава МО "Кронштадт" Наталия Чашина и глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова. На второй этап в Казань отправился глава МО "Город Сестрорецк" Андрей Иванов.

фото из Telegram-канала Александра Шифмана