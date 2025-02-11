Глава МО "Лисий Нос" Екатерина Хмелева отправилась в Грозный

Петербургские депутаты продолжают путешествовать по России в рамках муниципального форума "Малая Родина - Сила России". На очередной, пятый этап, который 11 февраля проходит в столице Чеченской Республики, отправилась глава МО "Лисий Нос" Екатерина Хмелева. Фотографиями с мероприятия муниципал поделилась в своих социальных сетях. Региональный день форума посвящен теме "Комфортное жилье".

"В течение двух ближайших дней участники форума будут знакомиться с опытом Чеченской Республики по обеспечению комфортным жильем, обсуждать развитие и комплексное благоустройство территорий, изучать лучшие практики и локальные инициативы регионов России", - написала Хмелева на своей странице "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, на открытии форума в Грозном присутствовали председатель правительства республики Магомед Даудов и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто.

Напомним, до этого петербургские муниципалы в рамках форума посетили Мурманск, Казань, Красноярск. Всего региональные дни форума "Малая Родина - Сила России" должны пройти в 16 субъектах РФ.

Константин Леньков / Фото: Екатерина Хмелева