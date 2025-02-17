Иммерсивную выставку о буднях спецоперации откроют в Петербурге 18 февраля

В Музее политической истории России представили временную мультимедийную экспозицию "За лентой", посвящённую будням спецоперации, об этом пишет 17 февраля ТАСС.

В основу проекта легли фотоработы Рустама Вахидова, видеоматериалы команды телеведущего Владимира Соловьева, личные вещи бойцов, аудиозаписи интервью, карты операций и трофейное оружие. Основу выставки составляют 56 фотографий, 20 из которых впервые демонстрируются широкой публике.

Выставку откроют во вторник, 18 февраля. На презентации Владимир Соловьев отметил, что экспозиция позволяет взглянуть на события глазами непосредственных участников.

Также на презентацию выставки пришли депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Юрий Гладунов и Константин Чебыкин. Гладунов в своем Telegram-канале отметил, что они с коллегой рекомендуют сходить на выставку.

Все представленные материалы команда Соловьева собирала во время поездок в зону боевых действий с 2022 по 2025 год. В дальнейшем выставку планируют обновлять.

Напомним, что в РНБ в январе анонсировали запуск постоянной экспозиции "Литература СВО". Директор РНБ Денис Цыпкин отметил, что писателей из зоны спецоперации становится все больше, поэтому им тоже надо уделить внимание.

Фото: Telegram-канал Юрия Гладунова