С улиц Петербурга за неделю вывезли около 60 тысяч кубометров снега

За прошедшую неделю с улиц Петербурга убрали около 60 тысяч кубометров снега, 900 кубометров мусора и 166 тонн смета, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 17 февраля.

В городе держится стабильная минусовая температура, а за последние семь дней высота снежного покрова увеличилась на 11 сантиметров, из которых 5 выпали в четверг, добавляют в комитете. Коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку дорог, площадей, тротуаров и подъездов к социально значимым объектам.

Сегодня, по данным комитета, в уборке города задействованы 842 единицы техники, а 1096 специалистов чистят пешеходные зоны, остановки и переходы в местах, куда не могут проехать машины.

Напомним, позавчера вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин посетил Кировский район с рабочим визитом. Он отметил, что использование малой механизации значительно ускоряет процесс уборки и повышает его эффективность.

фото пресс-службы комитета по благоустройству