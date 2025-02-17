Песков: Кремль не видел заявлений западных брендов о возвращении в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о планах западных компаний вернуться на российский рынок, об этом 17 февраля пишут "РИА Новости".

"Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", – сказал Песков.

Ранее Союз торговых центров направил официальные обращения в компании Uniqlo, H&M и Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возобновления работы на российском рынке. Однако пока публичных заявлений от самих брендов не последовало.

Также в понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров и Юрий Ушаков направились в Эр-Рияд для встречи с представителями США.

Фото: сайт Кремля