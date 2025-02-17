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Новости 15:41

Бастрыкин прочитал лекцию студентам СПбГУ

фото ЗакС политика Бастрыкин прочитал лекцию студентам СПбГУ

Председатель Следственного комитета России выступил перед студентами Санкт-Петербургского государственного университета в рамках элективного курса "Расследование преступлений повышенной общественной опасности". В лекции также приняли участие сотрудники ведомства, сообщила пресс-служба СК РФ 17 февраля.

Глава СК рассказал об итогах работы следственных органов в 2024 году и задачах на 2025-й, отметив достижения в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. 

"Следствие должно быть объективным, самостоятельным — и в то же время прозрачным", — подчеркнул Бастрыкин.

Особое внимание было уделено профилактике преступности, а также важности обучения и воспитания будущих следователей. В завершение участники ответили на вопросы студентов, которые поблагодарили организаторов за интересную встречу.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам на недостаточное медицинское обеспечение инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в Петербурге.

фото пресс-службы СК РФ


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