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Новости 15:48

Московский суд арестовал недвижимость и автомобили Елены Блиновской

фото ЗакС политика Московский суд арестовал недвижимость и автомобили Елены Блиновской

Арбитражный суд Москвы наложил арест на недвижимость и автомобили создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, об этом 17 февраля пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В перечень арестованного имущества вошли земельный участок и здание в Истринском районе Московской области, три помещения в Москве, земельный участок в Ялте, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Ранее обвинение потребовало признать Блиновскую виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном оборот платежных средств. Прокуроры настаивают на наказании в виде 6 лет лишения свободы, штрафа в 1,5 млн рублей и пятилетнего запрета на коммерческую деятельность. 

Стоит отметить, что следствие в отношении мужа блогерши Алексея Блиновского было приостановлено на период действия его контракта с Минобороны. 

Фото: ЗАКС.Ру


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