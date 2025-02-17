Московский суд арестовал недвижимость и автомобили Елены Блиновской

Арбитражный суд Москвы наложил арест на недвижимость и автомобили создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, об этом 17 февраля пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В перечень арестованного имущества вошли земельный участок и здание в Истринском районе Московской области, три помещения в Москве, земельный участок в Ялте, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Ранее обвинение потребовало признать Блиновскую виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном оборот платежных средств. Прокуроры настаивают на наказании в виде 6 лет лишения свободы, штрафа в 1,5 млн рублей и пятилетнего запрета на коммерческую деятельность.

Стоит отметить, что следствие в отношении мужа блогерши Алексея Блиновского было приостановлено на период действия его контракта с Минобороны.

Фото: ЗАКС.Ру