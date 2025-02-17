"Автодор" отменяет штрафы за долгий проезд по трассе М-11 "Нева"

Госкомпания "Автодор" больше не будет начислять максимальные тарифы водителям, которые находились на трассе М-11 "Нева" между пунктами въезда и выезда более двух часов на участках от Солнечногорска до Петербурга, сообщило 17 февраля РИА "Новости".

Ранее такие меры ввели для борьбы с мошенническими схемами. Если водитель преодолевал менее 50 километров за два часа, ему автоматически начислялся максимальный тариф. Теперь эту систему заменили автоматическим распознаванием проездов, что исключит ошибки и позволит избежать несправедливых начислений.

Если водитель уже оплатил проезд по максимальному тарифу наличными или картой по ошибке, ему следует обратиться к оператору платного участка.

Напомним, сегодня ЛДПР предложила ограничить наценку на такси с детскими креслами до 5% и обязать перевозчиков оборудовать не менее 50% автопарка детскими удерживающими устройствами.

фото: ЗАКС.Ру