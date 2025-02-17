ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:13

"Автодор" отменяет штрафы за долгий проезд по трассе М-11 "Нева"

фото ЗакС политика "Автодор" отменяет штрафы за долгий проезд по трассе М-11 "Нева"

Госкомпания "Автодор" больше не будет начислять максимальные тарифы водителям, которые находились на трассе М-11 "Нева" между пунктами въезда и выезда более двух часов на участках от Солнечногорска до Петербурга, сообщило 17 февраля РИА "Новости".

Ранее такие меры ввели для борьбы с мошенническими схемами. Если водитель преодолевал менее 50 километров за два часа, ему автоматически начислялся максимальный тариф. Теперь эту систему заменили автоматическим распознаванием проездов, что исключит ошибки и позволит избежать несправедливых начислений.

Если водитель уже оплатил проезд по максимальному тарифу наличными или картой по ошибке, ему следует обратиться к оператору платного участка.

Напомним, сегодня ЛДПР предложила ограничить наценку на такси с детскими креслами до 5% и обязать перевозчиков оборудовать не менее 50% автопарка детскими удерживающими устройствами.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама