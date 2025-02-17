Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере "Коала"

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере "Коала" и проверяют их герметичность. Сейчас идет ремонт последнего повреждения на левом борту, все работы с внешней стороны планируется завершить до конца дня, сообщила 17 февраля Морспасслужба. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Ранее специалисты провели пробные спуски и примерили металлические листы для заделки пробоин, при необходимости дорабатывая их.
На правом борту готовятся к откачке воды из шахты грузовых насосов, чтобы получить доступ к внутренним помещениям судна. Ранее уже откачали 300 кубометров воды из кормовых танков.
В терминале Усть-Луга продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна, температура топлива достигла 38 градусов. Для поддержания плюсовой температуры в паровом котле установлены две электрические пушки.
Напомним, техногенный инцидент произошел на танкере "Коала" 9 февраля. Было повреждено машинное отделение.