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Новости 16:48

Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере "Коала"

фото ЗакС политика Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере "Коала"

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере "Коала" и проверяют их герметичность. Сейчас идет ремонт последнего повреждения на левом борту, все работы с внешней стороны планируется завершить до конца дня, сообщила 17 февраля Морспасслужба. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее специалисты провели пробные спуски и примерили металлические листы для заделки пробоин, при необходимости дорабатывая их.

На правом борту готовятся к откачке воды из шахты грузовых насосов, чтобы получить доступ к внутренним помещениям судна. Ранее уже откачали 300 кубометров воды из кормовых танков.

В терминале Усть-Луга продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна, температура топлива достигла 38 градусов. Для поддержания плюсовой температуры в паровом котле установлены две электрические пушки.

Напомним, техногенный инцидент произошел на танкере "Коала" 9 февраля. Было повреждено машинное отделение.

фото Морспасслужбы


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