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Новости 16:54

Рядом с Балтийским вокзалом создадут новое общественное пространство

фото ЗакС политика Рядом с Балтийским вокзалом создадут новое общественное пространство

В Адмиралтейском районе Петербурга появится новое общественное пространство рядом с Балтийским вокзалом, об этом 17 февраля пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Как пишет издание, проект благоустройства был разработан и согласован в 2023–2024 годах при участии горожан. На территории будущего сквера, расположенного со стороны Митрофаньевского шоссе, высадят 29 деревьев и более 1800 кустарников. Помимо этого, в сквере установят шесть новых скамеек и 17 малых архитектурных форм. В общей сложности новый сквер займет 2 тысячи квадратных метров.

Работы по благоустройству планируют завершить до конца агротехнического периода 2025 года, который в Петербурге традиционно длится с середины апреля до середины октября.

Напомним, что в поселке Шушары начался капитальный ремонт моста через безымянный ручей рядом с совхозом "Детскосельский". Сейчас старая переправа уже демонтирована.

Фото: пресс-служба Смольного


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