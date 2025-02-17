Суд огласил приговоры петербуржцам за нападения на почве политических взглядов

Шестеро жителей Петербурга выслушали приговоры за нападения на прохожих по мотивам разницы в идеологических воззрениях, сообщила 17 февраля объединенная пресс-служба судов города. Произошедшее квалифицировали как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), двое фигурантов получили по 3,5 года лишения свободы условно, остальных приговорили к трем годам условного срока.

Подсудимым вменялись два нападения, произошедшие 20 февраля и 3 марта 2022 года. На момент совершения атак пятеро фигурантов были несовершеннолетними. Всех их судебная пресс-служба описывает как "относящихся к правым идеологическим взглядам". В свою очередь, пострадавшие от их действий относились к левой части политического спектра.

Первое нападение произошло неподалеку от станции метро "Проспект Ветеранов". Четверо молодых людей избили незнакомого им человека, требуя произнести "фразу, выражавшую отказ от левых идей". Происходящее записывали на видео, потерпевшего били руками и ногами, а также угрожали аэрозольным пистолетом. В процессе с оппонента сняли шнурок, кольца и цепочки с одежды.

Во второй раз молодые люди действовали впятером на территории сада Сан-Галли. Неизвестного били не только руками и ногами, но также битой. Кроме того, в него стреляли из аэрозольного пистолета и поливали из перцового баллончика. Процесс также запечатлели на видео, добычей в этом случае послужили шнурки и нашивки.

На прошлой неделе Дзержинский районный суд оштрафовал петербурженку за негативные высказывания в интернете о сторонниках президента Владимира Путина. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру