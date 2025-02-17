В Ломоносове местного жителя будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительный акт по уголовному делу о фиктивной постановке на учет девяти иностранных граждан. Обвиняемым является 33-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 17 февраля.

По версии следствия, в декабре 2024 года житель Ломоносова зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Победы, девять иностранных граждан. При этом фактически проживать по данному адресу они не собирались.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации (322.3 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что около 95 тысяч иностранцев проживают в России незаконно. Это стало известно благодаря реестру контролируемых лиц, в который вносят всех нелегальных мигрантов. В случае попадания в реестр им будет запрещено менять место жительства, покидать регион проживания, приобретать недвижимость, заключать брак, регистрировать транспорт и открывать счета в банках.

фото: ЗАКС.Ру