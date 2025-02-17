В Ротонде Мариинского дворца представили фотовыставку "Свои. Герои", об этом 17 февраля в своем Telegram-канале написать председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Гостям экспозиции показали 30 фотопортретов участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и "детей войны".

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, выступая на открытии, подчеркнул, что выставка стала связующим звеном между поколениями, напоминая о важности сохранения исторической памяти.

"Всего лишь 30 лет понадобилось Украине, чтобы полностью стереть у молодого поколения память о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов. И сейчас мы видим, как президент Украины, у которого дед – герой войны, отправляет танки с крестами против наших ребят в зоне специальной военной операции. Я искренне благодарен всем, кто принял участие в организации этой выставки.", – заявил Бельский.

Он отметил, что в год 80-летия Победы такие выставки приобретают особое значение. Спикер поблагодарил организаторов за вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, состоялась презентация выставки в Музее политической истории России под названием "За лентой". На ней присутствовали телеведущий Владимир Соловьев, а также депутаты ЗакСа от "Единой России" Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга