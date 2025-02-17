Парковка на Конюшенной площади перешла в штатный режим работы

Городская автостоянка на Конюшенной площади завершила тестовый период и теперь работает в штатном режиме, об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Стоимость парковки составляет 150 рублей в час. Для въезда водителю необходимо получить парковочный билет на стойке, после чего шлагбаум поднимется автоматически. Оплата производится через автоматическую кассу перед выездом, а для выезда требуется повторное сканирование билета.

Парковка рассчитана на 60 мест, семь из которых выделены для автомобилей инвалидов и перевозящих их лиц. В комтрансе напомнили, что бесплатное размещение доступно при условии, что транспортное средство внесено в Федеральный реестр инвалидов.

Напомним, что рядом с Балтийским вокзалом откроют новое общественное пространство. Он будет расположен со стороны Митрофаньевского шоссе. Планируется, что до середины осени 2025 года сквер будет готов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга