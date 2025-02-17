ГАТИ выявила нарушения зимней уборки на 14 объектах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) провела 21 проверку частных нежилых зданий и прилегающих территорий в Петербурге. На 14 объектах зафиксированы нарушения правил очистки снега и наледи. В ближайшие недели дела будут рассмотрены, и владельцам определят размер штрафа, который может составлять от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщила 17 февраля пресс-служба ГАТИ.

В прошлом сезоне инспекторы уже работали с собственниками проверенных адресов, объясняя правила зимнего содержания территорий. Семь владельцев учли замечания и теперь оперативно убирают снег. Остальные нарушители будут привлечены к ответственности.

Особое внимание инспекторов привлекло нежилое здание на улице Шкапина, 10. В начале января с его крыши упала наледь на пешеходов, но даже после этого собственник не принял мер. В феврале инспекторы вновь обнаружили сосульки, что может быть связано с неудовлетворительным состоянием фасада. Теперь по этому адресу вынесено сразу два протокола: за нарушения правил зимней уборки и содержание здания.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что за прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли около 60 тысяч кубометров снега, 900 кубометров мусора и 166 тонн смета. Коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку дорог, площадей, тротуаров и подъездов к социально значимым объектам.

фото: ЗАКС.Ру