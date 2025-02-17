Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День памяти защитников Невского пятачка.

В своем Telegram-канале 17 февраля он напомнил, что этот плацдарм на восточном берегу Невы стал одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Около 400 дней бойцы Красной армии удерживали территорию, не давая врагу приблизиться к осажденному Ленинграду.

"Мужество, героизм, доблесть защитников легендарного Невского пятачка, среди которых был отец президента России Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин – ярчайшая страница Ленинградской битвы", – подчеркнул Беглов.

Он отметил, что 2025 год особенный – страна отмечает 80-летие Великой Победы, и сохранение памяти о подвиге советских солдат остается важнейшей задачей.

"Наш священный долг – хранить историческую память о том, как ковалась Великая Победа", – добавил губернатор.

Беглов выразил благодарность ветеранам, почтил память погибших и подчеркнул важность сохранения исторической правды о тех событиях.

Напомним, позавчера, 15 февраля Беглов обращался к петербуржцам в День памяти воинов-интернационалистов. Вместе с председателем ЗакСа Петербурга Александром Бельским они отметили вклад советских солдат, офицеров, медиков и инженеров, подчеркнув их мужество и героизм.

фото из Telegram-канала Александра Беглова