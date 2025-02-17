Бастрыкин заинтересовался вовлечением подростков в проституцию в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки, связанной с возможным вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией, сообщила 17 февраля пресс-служба СК РФ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Петербурге иностранный гражданин может заниматься организацией противоправной деятельности, привлекая к ней подростков.

Следственные органы уже начали проверку этих сведений. По ее итогам будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам на недостаточное медицинское обеспечение инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру