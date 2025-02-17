В Госдуме предложили запретить выгонять кормящих женщин из общественных мест

Депутаты Госдумы намерены внести в закон поправки, которые гарантируют женщине право кормить грудью в любом общественном месте без риска быть выгнанной или получить запрет. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя думского комитета по защите семьи и детства Татьяну Буцкую.

Она отметила, что важно прописать в законе, что женщинам не могут мешать кормить ребенка в общественных местах, даже если там нет специально оборудованной комнаты для кормления. Буцкая подчеркнула, что в России ориентируются на поддержку семьи, и такие ситуации, как выгнание кормящей матери из ресторана, должны быть исключены.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предлагала рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели для работающих матерей.

фото: ЗАКС.Ру