Прокуратура Ленобласти выявила 1,6 тысячи нарушений в сфере госзакупок в 2024 году

В 2024 году органы прокуратуры Ленинградской области выявили почти 1,6 тысячи нарушений законодательства о контрактной системе, об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По их итогам возбуждено 18 уголовных дел, внесено более 600 представлений, а свыше 500 должностных лиц привлечены к ответственности.

Например, в Бокситогорском районе предприниматель подал завышенные коммерческие предложения от подконтрольных организаций, причинив ущерб бюджету. В Волосовском районе подрядчик использовал поддельные документы о вывозе отходов, незаконно получив муниципальные средства.

Прокуроры также пресекли незаконное дробление контрактов, оспорили соглашения о продлении сроков исполнения договоров и добились погашения долгов по госконтрактам на 32 млн рублей.

Напомним, что прокуратура Василеостровского района выявила нарушения при ремонте детских площадок на территории МО "Остров Декабристов". Муниципалитет заключил два контракта на осуществление ремонта, однако надзорное ведомство итог не удовлетворил.

Фото: ЗАКС.Ру