Верховный суд РФ оставил в силе приговор петербуржцу за поджог военкомата

Смягчить приговор 35-летнему Алексею Новогренко*, осужденному на 15 лет колонии за поджог военкомата (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в Петербурге и сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), отказался Верховный суд России, об этом 18 февраля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года Новогренко* получил через интернет предложение поджечь здание военкомата за 100 тысяч рублей. Организатор преступления предоставил ему инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства и мерам конспирации. Выбрав военный комиссариат в Невском районе, мужчина бросил зажигательное устройство в сторону входной двери. Огонь повредил фасад здания, а сам поджигатель снял свои действия на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком.

Позже Новогренко* также участвовал в сбыте наркотиков через закладки, однако вскоре был задержан полицией. На суде он признал свою причастность к преступлениям, но заявил, что действовал под давлением и шантажом со стороны сообщника.

Напомним, что приговор Новогренко* вынесли летом 2024 года. Первые три года из 15-летнего срока он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима.

*Росфинмониториг внес Александра Новогренко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру