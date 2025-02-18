Эсеры предложили разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности

Фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесёт в Государственную думу законопроект, предлагающий предоставить женщинам возможность уходить в декрет с момента постановки на учёт по беременности, об этом 18 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешние рекомендации предполагают постановку на учёт до 12-й недели беременности, а возможность раннего декретного отпуска позволит своевременно выявлять осложнения и обеспечивать медицинское наблюдение.

По словам лидера эсеров Сергея Миронова, отпуск будет предоставляться на основании заявления женщины и выданного листка нетрудоспособности. Сроки окончания останутся неизменными – 70 дней после родов, 86 дней при осложнениях и 110 дней при многоплодной беременности.

Миронов подчеркнул, что законопроект не обязывает женщин уходить в ранний декрет, но предоставляет им такую возможность.

Напомним, что Фонд обязательного медицинского страхования предоставил данные, согласно которым в России снижается количество абортов, проведенных по полису ОМС, однако в Петербурге, несмотря на общероссийские показатели, число таких операций увеличилось.

Фото: ЗАКС.Ру