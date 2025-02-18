В Пулково тестируют российских роботов-уборщиков с ИИ

Тестирование роботов для уборки и дезинфекции общественных помещений началось в петербургском аэропорту Пулково, об этом 18 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Устройства российского производства оснащены технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом. Роботы работают в зонах регистрации и прибытия, ориентируясь с помощью лидаров и камер. Одного заряда аккумулятора хватает на уборку 5 тысяч квадратных метров.

Система управления позволяет задавать маршруты, зоны уборки и расписание, а также запускать и останавливать роботов удаленно. По итогам тестирования в Пулково могут принять решение о дальнейшем внедрении технологии.

Напомним, что год назад в Пулково также опробовали первую импортозамещенную технику для уборки снега. Обычно в Пулково в зимний период обходятся сотней единиц техники.

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